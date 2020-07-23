На Луганщині ліквідували пожежу, яка виникла через обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області через обстріл, ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"О 14:32 23 липня пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
До чергування на місці пожежі залучено 32 особи та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини.