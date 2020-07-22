На Луганщині нова пожежа у лісі: до гасіння залучили близько сотні рятувальників

"22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району, на території Трьохізбенського лісництва, виникла пожежа сухої трави та молодого лісу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у службі, по периметру села Лопаскіно влаштували мінералізовану смугу — для недопущення розповсюдження пожежі на населений пункт. А голову Трьохізбенської сільради через облдержадміністрацію оповістили про можливість, у разі необхідності, евакуації населення цього села, а саме 33 мешканців.

Втім, станом на 19:20, за даними рятувальників, загрози населеним пунктам немає.

"Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається. Працівниками лісового господарства проводиться оборювання периметру пожежі зі сторони с. Трьохізбенка, с. Лобачеве, с. Лопаскине та від р. Сіверський Донець. Сили ДСНС зосереджені зі сторони с. Трьохізбенка та с. Лопаскине. Створюється резерв сил ДСНС у смт Новоайдар", - проінформували у ДСНС.

До гасіння залучили 110 осіб та 29 одиниць техніки, з них від ДСНС 95 осіб та 24 одиниць техніки (у тому числі 1 піротехнічний розрахунок).

Нагадаємо, цього місяця, а саме 6 липня, у Новоайдарському районі, що на Луганщині, вже виникала лісова пожежа: на території Борівського та Охтирського лісництв на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей. Ліквідувати її вдалося лише 13 липня.

Пожежу було визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. А постраждалим та родинам загиблих пообіцяли компенсації. Збитки від лісової пожежі склали орієнтовно 450 млн гривень.