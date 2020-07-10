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19 березня, 18:42 • 101511 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 142756 перегляди

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19 березня, 14:10 • 119472 перегляди

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19 березня, 10:24 • 133751 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Лісові пожежі на Луганщині: родини загиблих отримають 200 тис. грн допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Родини загиблих під час лісових пожеж в Луганській області отримають 200 тисяч грн допомоги. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайда, передає кореспондент УНН.

“Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас будуть кошти виділені Кабміном. Це по 300 тисяч (грн — ред.) кожному, у кого повністю знищений дім, по 50 тисяч (грн — ред.) на ремонт тих будинків, які частково постраждали від вогню, по 20 тисяч (грн — ред) людям, які постраждали та 200 тисяч (грн — ред.) родинам загиблих пяти людей”, — сказав Гайда.

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила низку заходів щодо ліквідації наслідків масштабних лісових пожеж на Луганщині, зокрема, визначивши суми компенсацій постраждалим — аналогічні до тих, які отримали постраждалі внаслідок повені на заході України.

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