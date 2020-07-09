Лісові пожежі на Луганщині: в уряді визначили суми компенсацій постраждалим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Державна комісія ТЕБ та НС під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила низку заходів щодо ліквідації наслідків масштабних лісових пожеж на Луганщині, зокрема, визначивши суми компенсацій постраждалим - аналогічні до тих, які отримали постраждалі внаслідок повені на заході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
Так, Шмигаль наголосив на необхідності максимально швидко здійснити виділення коштів для допомоги постраждалим.
"Люди залишилися без житла, багато у кого згоріло все, в тому числі і документи, і гроші. Тут дуже важлива оперативність", - заявив він, давши доручення Луганській ОДА ВЦА "максимально оперативно облікувати по прізвищах всіх постраждалих та передати цю інформацію в Кабмін для того, щоб було прийнято рішення про виділення коштів і ці кошти перераховані на казначейські рахунки в Луганській області".
За словами Прем’єра, постраждалі від пожеж отримають суми компенсації, аналогічні тим, що отримали постраждалі при повені в західних областях України.
"За повністю втрачений будинок – 300 тис. грн, 50 тис. на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Також допомогу отримають родини загиблих при пожежах", - зазначив він.
Також за підсумками засідання Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила доручення усім ОДА, відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо попередження лісових пожеж в літній період. Зокрема, відповідальні служби мають:
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- встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;
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- облаштувати навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо захисні протипожежні мінералізовані смуги;
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- організувати створення та оновлення у лісових масивах протипожежних водоймищ;
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- забезпечити прибирання сухої рослинності з метою недопущення перекидання лісових пожеж на житлові будинки.
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"У разі виникнення локальних вогнищ відповідні структури мають невідкладно забезпечити їх гасіння на початкових етапах. Також мають бути організовані патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів для контролю за дотриманням вимог пожежної небезпеки", - додали в уряді.
Обласні держадміністрації мають скоординувати протипожежну діяльність державних лісових агентств, територіальних органів ДСНС і інших служб в областях.
Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.
Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.