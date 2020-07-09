Лісові пожежі на Луганщині: в уряді визначили суми компенсацій постраждалим

Так, Шмигаль наголосив на необхідності максимально швидко здійснити виділення коштів для допомоги постраждалим.

"Люди залишилися без житла, багато у кого згоріло все, в тому числі і документи, і гроші. Тут дуже важлива оперативність", - заявив він, давши доручення Луганській ОДА ВЦА "максимально оперативно облікувати по прізвищах всіх постраждалих та передати цю інформацію в Кабмін для того, щоб було прийнято рішення про виділення коштів і ці кошти перераховані на казначейські рахунки в Луганській області".

За словами Прем’єра, постраждалі від пожеж отримають суми компенсації, аналогічні тим, що отримали постраждалі при повені в західних областях України.

"За повністю втрачений будинок – 300 тис. грн, 50 тис. на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Також допомогу отримають родини загиблих при пожежах", - зазначив він.

Також за підсумками засідання Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила доручення усім ОДА, відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо попередження лісових пожеж в літній період. Зокрема, відповідальні служби мають:



встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;



облаштувати навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо захисні протипожежні мінералізовані смуги;



організувати створення та оновлення у лісових масивах протипожежних водоймищ;



забезпечити прибирання сухої рослинності з метою недопущення перекидання лісових пожеж на житлові будинки.



"У разі виникнення локальних вогнищ відповідні структури мають невідкладно забезпечити їх гасіння на початкових етапах. Також мають бути організовані патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів для контролю за дотриманням вимог пожежної небезпеки", - додали в уряді.

Обласні держадміністрації мають скоординувати протипожежну діяльність державних лісових агентств, територіальних органів ДСНС і інших служб в областях.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.