Лесные пожары в Луганской области: в правительстве определили суммы компенсаций пострадавшим
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла ряд мер по ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Луганской области, в частности, определив суммы компенсаций пострадавшим - аналогичные тем, которые получили пострадавшие в результате наводнения на западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
Так, Шмыгаль отметил необходимость максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим.
"Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность", - заявил он, дав поручение Луганской ОГА ВЦА "максимально оперативно учесть по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств, и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области".
По словам Премьера, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации, аналогичные тем, что получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины.
"За полностью утраченный дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. на капитальный ремонт в частично разрушенных зданиях, 20 тыс. - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - отметил он.
Также по итогам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла поручение всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления по предупреждению лесных пожаров в летний период. В частности, ответственные службы должны:
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- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;
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- обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;
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- организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;
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- обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.
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"В случае возникновения локальных очагов соответствующие структуры должны безотлагательно обеспечить их тушение на начальных этапах. Также должны быть организованы патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов для контроля за соблюдением требований пожарной опасности", - добавили в правительстве.
Областные госадминистрации должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ГСЧС и других служб в областях.
Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки. Погибли 5 человек.
Напомним, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.