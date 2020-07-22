В Луганской области новый пожар в лесу: к тушению привлекли около сотни спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области, на территории Трехизбенского лесничества, возник пожар сухой травы и молодого леса. Об этом в своем Telegram-канале информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"22 июля к ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района, на территории Трехизбенского лесничества, возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.
Как сообщили в службе, по периметру села Лопаскино устроили минерализованную полосу - для недопущения распространения пожара на населенный пункт. А главу Трехизбенского сельсовета через облгосадминистрацию оповестили о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения этого села, а именно 33 жителей.
Впрочем, по состоянию на 19:20, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет.
"Обстрел и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Работниками лесного хозяйства проводится опахивание периметра пожара со стороны с. Трехизбенка, с. Лобачево, с. Лопаскино и от р. Северский Донец. Силы ГСЧС сосредоточены со стороны с. Трехизбенка и с. Лопаскино. Создается резерв сил ГСЧС в пгт Новоайдар", - проинформировали в ГСЧС.
К тушению привлекли 110 человек и 29 единиц техники, из них от ГСЧС 95 человек и 24 единиц техники (в том числе 1 пиротехнический расчет).
Напомним, в этом месяце, а именно 6 июля, в Новоайдарском районе в Луганской области уже возникал лесной пожар: на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади 60 га. Впоследствии он перевернулся на селения. Погибли 5 человек. Ликвидировать его удалось лишь 13 июля.
Пожар был определен как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. А пострадавшим и семьям погибших пообещали компенсации. Убытки от лесного пожара составили ориентировочно 450 млн гривен.