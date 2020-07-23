В Луганской области ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Пожар сухой травы, кустарников и древесины, возникший вблизи села Лопаскино Луганской области из-за обстрела, ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 14:32 23 июля пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
К дежурству на месте пожара привлечено 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 24 спасателей и 5 единиц техники.
Напомним, 22 июля в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.