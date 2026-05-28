Надеюсь, что США положительно ответят на просьбу Зеленского — сенатор Блюменталь

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь прокомментировал письмо Президента Украины Зеленского, направленное президенту Дональду Трампу относительно дефицита ПВО в Украине, заявив, что надеется на положительный ответ США на эту просьбу, передает УНН.

Украина победит, если у нее будут средства, чтобы завершить эту работу. Возможно, самое важное сейчас — это ПВО. Мы видим нарастание жестокости путина в атаках на жилые дома, торговые центры, больницы, школы. Письмо было написано очень убедительно и точно. Я надеюсь, что США положительно ответят на эту просьбу. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней