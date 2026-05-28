Надеюсь, что США положительно ответят на просьбу Зеленского — сенатор Блюменталь

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 10510 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 20075 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
15:30 • 17193 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 16817 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 15625 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13418 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13538 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12695 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12453 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23273 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
64%
748мм
Популярные новости
Иран поддержал Оман после заявления Трампа28 мая, 11:01 • 6822 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 16457 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 26784 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 25338 просмотра
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал17:33 • 9408 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 23274 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 25356 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 22994 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 24669 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 26797 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Латвия
Покровск
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 16468 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 26763 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 80832 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 56580 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 71859 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen

Надеюсь, что США положительно ответят на просьбу Зеленского — сенатор Блюменталь

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Ричард Блюменталь надеется на положительный ответ США относительно запроса на ПВО. Зеленский направил Трампу и Конгрессу письмо об усилении защиты неба.

Надеюсь, что США положительно ответят на просьбу Зеленского — сенатор Блюменталь

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь прокомментировал письмо Президента Украины Зеленского, направленное президенту Дональду Трампу относительно дефицита ПВО в Украине, заявив, что надеется на положительный ответ США на эту просьбу, передает УНН

Украина победит, если у нее будут средства, чтобы завершить эту работу. Возможно, самое важное сейчас — это ПВО. Мы видим нарастание жестокости путина в атаках на жилые дома, торговые центры, больницы, школы. Письмо было написано очень убедительно и точно. Я надеюсь, что США положительно ответят на эту просьбу. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней 

— сказал Блюменталь. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина