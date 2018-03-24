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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 284 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8886 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Над военной частью в Харьковской области летал беспилотник

Над военной частью в Харьковской области летал беспилотник

Киев  •  УНН

 • 14456 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Харьковской области военным патрулем задержаны двое граждан, которые направили беспилотник над территорией одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины, передает УНН.

"23 марта около 22 часов 45 минут, внутренним патрулем военной части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, было обнаружено беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта. Сразу было организовано поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территорию воинских частей.

"Просьба к гражданам - воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей. Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 22 марта силы противовоздушной обороны Украины приведены в боевую готовность из-за того, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границы Украины.

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