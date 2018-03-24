Над военной частью в Харьковской области летал беспилотник

"23 марта около 22 часов 45 минут, внутренним патрулем военной части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, было обнаружено беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта. Сразу было организовано поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил призвало граждан воздержаться от попыток проникновения на территорию воинских частей.

"Просьба к гражданам - воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей. Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 22 марта силы противовоздушной обороны Украины приведены в боевую готовность из-за того, что воздушно-космической силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границы Украины.