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Над військовою частиною на Харківщині літав безпілотник

Над військовою частиною на Харківщині літав безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Харківській області військовим патрулем затримано двох громадян, які спрямували безпілотник над територією однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Повітряних сил України, передає УНН.

“23 березня близько 22 годин 45 хвилин, внутрішнім патрулем військової частини Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується на Харківщині, було виявлено безпілотний літальний апарат (БПЛА), який здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією зазначеного військового об’єкту. Одразу було організовано пошук літального апарату силами патруля та чергового підрозділу. БПЛА та його власників було знайдено та передано до правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил закликало громадян утриматись від спроб проникнення на територію військових частин.

“Прохання до громадян - утриматись від спроб проникнення на території військових частин, що охороняються. Використання безпілотних літальних апаратів — різного виду дронів — над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта. Тож будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, 22 березня сили протиповітряної оборони України приведені в бойову готовність через те, що Повітряно-Космічні сили Російської Федерації максимально наблизилися до східного та південного повітряного кордону України.

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