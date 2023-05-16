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Над Украиной ночью уничтожили шесть вражеских "шахедов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В небе над Украиной ночью уничтожили шесть запущеных армией рф ударных дронов типа Shahed, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Уничтожено 6 ударных БПЛА "Shahed 136/131", 3 БПЛА ("Орлан", "Supercam")", - говорится на обнародованной Олещуком инфографике.

Он также отметил, что сбили ночью и 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические/зенитные ракеты.

Также Олещук сообщил, что тактическая авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов: "В течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая осуществлено более двадцати групповых авиаударов".

"Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны за успешную боевую работу! Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" - написал командующий ВС ВСУ.

Напомним

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" было ночью сбито четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря.

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