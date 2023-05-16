Миколаївщина: під час нічної атаки Силами ППО було сбито 4 ракети "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час нічної атаки на Миколаївщину Силами ППО було сбито 4 ракети "Калібр". Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - написав Кім.
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Він також зазначив, що вчора, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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