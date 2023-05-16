Николаевщина: во время ночной атаки Силами ПВО было сбито 4 ракеты "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время ночной атаки на Николаевщину Силами ПВО было сбито 4 ракеты "Калибр". Об этом сообщил Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
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"Сегодня ночью, с 15-го на 16-е мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря", - написал Ким.
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Он также отметил, что вчера, 15 мая, в 17:05 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В результате вражеского удара по Херсонщине, шесть человек получили ранения, из них - один ребенок.