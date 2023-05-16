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Над Україною вночі знищили шість ворожих "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У небі над Україною вночі знищили шість запущених армією рф ударних дронів типу Shahed, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Знищено 6 ударних БПЛА "Shahed 136/131", 3 БПЛА ("Орлан", "Supercam")", - ідеться на оприлюдненій Олещуком інфографіці.

Він також зазначив, що збили вночі і 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні/зенітні ракети.

Також Олещук повідомив, що тактична авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів: "Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів".

"Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони за успішну бойову роботу! Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!" - написав командувач ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" було вночі збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Українські Національні Новини

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