Над Украиной сбили 88 из 132 вражеских дронов: что известно о последствиях атаки рф по регионам

россия атаковала Украину 132 беспилотниками, сбито 88 дронов в 10 областях, 41 потеряно предположительно из-за противодействия РЭБ, 1 беспилотник вернулся в россию, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 ноября (с 18.30 29 ноября) противник атаковал Украину 132-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 БпЛА - локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в россию - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины, как указано, повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Атака рф дронами на Киевскую область: что повреждено и каковы последствия почти 7-часовой тревоги

Дополнение

По данным ОК "Север", в ночь на 29 ноября над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбито 13 вражеских БПЛА.

Черкасская область. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец указал, что с вечера и до поздней ночи защитники неба отражали очередные вражеские атаки. По предварительным данным, в пределах Черкасской области ломом стали 19 российских "шахедов". Информация о пострадавших или повреждении имущества не поступала.

Сумщина. Сегодня, 29 ноября, по данным Сумской ОВА, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 6 вражеских "шахедов".

Харьковщина. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, накануне в 23:10 в селе Палатки у Берестинского района в результате падения обломков БПЛА поврежден частично частный дом и ангар сельского хозяйства.

Днепропетровщина. До позднего вечера в области работали защитники неба, отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Одесская область. По данным ВК "Юг", в ночь на 29 ноября противовоздушной обороной юга Украины в Одесской области сбито 18 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed". Как сообщили в ОК "Юг", этой ночью враг снова нанес массированный удар беспилотниками типа "Shahed" по Одесской области. "К сожалению, от падения обломков есть пожары и разрушения жилых зданий, пострадавшие среди мирного населения", - указали в ОК "Юг".