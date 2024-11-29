Атака рф дронами на Киевщину: что повреждено и каковы последствия почти 7-часовой тревоги

В течение почти 7 часов силы ПВО отражали атаку российских войск дронами на Киевскую область, из-за обломков поврежден частный дом, жертв нет, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

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"Враг не прекращает ежедневные атаки БпЛА на Киевщину. С вечера 28 ноября тревога в области длилась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", - написал Кравченко.

По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Повреждения незначительные-выбито остекление, посечен фасад дома", - отметил глава ОВА.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по установлению последствий вражеской атаки.

В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники