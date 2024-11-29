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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф дронами на Киевщину: что повреждено и каковы последствия почти 7-часовой тревоги

Атака рф дронами на Киевщину: что повреждено и каковы последствия почти 7-часовой тревоги

Киев  •  УНН

 • 6430 просмотра

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Силы ПВО отражали атаку российских дронов на Киевскую область в течение почти 7 часов. Из-за обломков сбитых целей поврежден частный дом, пострадавших нет.

В течение почти 7 часов силы ПВО отражали атаку российских войск дронами на Киевскую область, из-за обломков поврежден частный дом, жертв нет, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

детали

"Враг не прекращает ежедневные атаки БпЛА на Киевщину. С вечера 28 ноября тревога в области длилась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", - написал Кравченко.

По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Повреждения незначительные-выбито остекление, посечен фасад дома", - отметил глава ОВА.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по установлению последствий вражеской атаки.

В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники28 нояб. 2024, 21:50 • 66320 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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