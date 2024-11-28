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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники

В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники

Киев  •  УНН

 • 3794 просмотра

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В Днепровском районе Киева в результате атаки российских БПЛА загорелось здание поликлиники. Есть один пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.

В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники, есть повреждения в Ближних домах. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В результате атаки беспилотников вооруженных сил рф по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание медицинского учреждения. Информация о пострадавших выясняется,

- говорится в сообщении.

Позже в КГВА сообщили об одном пострадавшем. Ему оказывается медицинская помощь.

Напомним

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских БПЛА. Жителей столицы призывают находиться в укрытиях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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