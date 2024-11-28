В результате атаки БПЛА на Киев есть возгорание здания поликлиники, есть повреждения в Ближних домах. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В результате атаки беспилотников вооруженных сил рф по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание медицинского учреждения. Информация о пострадавших выясняется, - говорится в сообщении.

Позже в КГВА сообщили об одном пострадавшем. Ему оказывается медицинская помощь.

Напомним

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских БПЛА. Жителей столицы призывают находиться в укрытиях.