Над Украиной сбили 47 из 74 вражеских дронов

россия ночью атаковала Украину 74 беспилотниками, уничтожено 47 дронов в 11 областях и зафиксировано 27 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 января (с 20.00 10 января) противник атаковал 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)