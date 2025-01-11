Над Украиной сбили 47 из 74 вражеских дронов
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 74 дронами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 47 ударных БПЛА и зафиксировали 27 дронов-имитаторов в 11 областях, есть повреждения инфраструктуры.
россия ночью атаковала Украину 74 беспилотниками, уничтожено 47 дронов в 11 областях и зафиксировано 27 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 января (с 20.00 10 января) противник атаковал 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины, как отмечается, повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.
В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки рф дронами: показали масштабы разрушений10.01.25, 10:55 • 24382 просмотра