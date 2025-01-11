Над Україною збили 47 з 74 ворожих дронів
Київ • УНН
росія атакувала Україну 74 дронами з різних напрямків. Сили ППО знищили 47 ударних БПЛА та зафіксували 27 дронів-імітаторів у 11 областях, є пошкодження інфраструктури.
росія вночі атакувала Україну 74 безпілотниками, знищено 47 дронів в 11 областях та зафіксовано 27 дронів-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 січня (із 20.00 10 січня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України, як зазначається, пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
У Києві ліквідують наслідки нічної атаки рф дронами: показали масштаби руйнувань10.01.25, 10:55 • 30131 перегляд