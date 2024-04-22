Над Одесской областью утром уничтожен российский беспилотник-разведчик - Силы обороны Юга

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

5 из 7 беспилотников "Шахид" были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 22 апреля, а некоторые беспилотники попали в фермерское хозяйство, повредив здания и технику.