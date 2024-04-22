Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Российские войска этой ночью атаковали Одесскую область с помощью ударных дронов типа Shahed, уничтожено 5 беспилотников, но есть и попадания - повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника фермерского хозяйства, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

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"Враг продолжает атаковать Одесскую область", - написал Кипер в Telegram.

По его словам, этой ночью с временно оккупированного Крыма российские войска направили по региону ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". "Наши силы ПВО уничтожили 5 дронов", - отметил глава ОВА.

"К сожалению, есть и попадания. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали", - сообщил Кипер.

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области