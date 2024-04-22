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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 05:27  •  13932 просмотра

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Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников "Шахед" из Крыма, повредив складские здания и сельскохозяйственную технику фермерского хозяйства, но о жертвах не сообщалось.

Российские войска этой ночью атаковали Одесскую область с помощью ударных дронов типа Shahed, уничтожено 5 беспилотников, но есть и попадания - повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника фермерского хозяйства, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает атаковать Одесскую область", - написал Кипер в Telegram.

По его словам, этой ночью с временно оккупированного Крыма российские войска направили по региону ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". "Наши силы ПВО уничтожили 5 дронов", - отметил глава ОВА.

"К сожалению, есть и попадания. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали", - сообщил Кипер.

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области22 апреля 2024, 04:37 • 64799 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
shakhed-131Шахед 131
krymКрым
odessaОдесса
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