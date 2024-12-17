Над Киевщиной замечены вражеские дроны, работают силы ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В небе над Киевской областью заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.
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В Воздушных силах предупредили о движении ряда групп вражеских беспилотников.