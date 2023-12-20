Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети

В Херсонской области сбили шесть вражеских ударных дронов типа Shahed. За минувшие сутки российские войска обстреляли регион 82 раза, попали по объекту критической инфраструктуры, ранены 16 человек, среди них четверо - дети, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Над деоккупированной частью Херсонской области силы ПВО сбили 6 "Shahed" - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за минувшие сутки противник совершил по области 82 обстрела, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и заведение профессионально-технического образования в Херсонском районе; дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне.

Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них - 4 ребенка - сообщил Прокудин.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".