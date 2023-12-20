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Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 06:44  •  4752 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников "шахед" над Херсонской областью, а российские обстрелы ранили 16 человек, в том числе четырех детей.

В Херсонской области сбили шесть вражеских ударных дронов типа Shahed. За минувшие сутки российские войска обстреляли регион 82 раза, попали по объекту критической инфраструктуры, ранены 16 человек, среди них четверо - дети, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Над деоккупированной частью Херсонской области силы ПВО сбили 6 "Shahed"

- написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за минувшие сутки противник совершил по области 82 обстрела, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и заведение профессионально-технического образования в Херсонском районе; дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне.

Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них - 4 ребенка

- сообщил Прокудин.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Над Херсонщиною збили 6 "шахедів", через удари рф 16 поранених, з них 4 - діти
6 Shahed drones shot down over Kherson region, 16 wounded in Russian strikes, 4 of them children
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Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети

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