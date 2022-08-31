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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Каховским и Антоновским мостами закрепили огневой контроль - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 133149 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Над Каховским и Антоновским мостами в Херсонской области украинские военные закрепили огневой контроль. Об этом в среду, 31 августа, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Над Каховским и Антоновским мостами закрепили огневой контроль - ОК "Юг"

Цитата

"Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами", - сообщает командование в Facebook.

Продолжается уничтожение логистических путей противника, пунктов управления вражескими подразделениями, мест скопления сил и средств.

Дополнение

По двум пунктам управления и двум составам рашистов на юге нанесли удары.

Украинские Национальные Новости

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