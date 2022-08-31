Над Каховским и Антоновским мостами закрепили огневой контроль - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Над Каховским и Антоновским мостами в Херсонской области украинские военные закрепили огневой контроль. Об этом в среду, 31 августа, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Цитата
"Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами", - сообщает командование в Facebook.
Продолжается уничтожение логистических путей противника, пунктов управления вражескими подразделениями, мест скопления сил и средств.
Дополнение
По двум пунктам управления и двум составам рашистов на юге нанесли удары.