Над Каховським і Антонівським мостами закріпили вогневий контроль - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Над Каховським і Антонівським мостами на Херсонщині українські військові закріпили вогневий контроль. Про це у середу, 31 серпня, повідомило оперативное командування "Південь" Збройних сил України, пише УНН.
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"Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами", - повідомляє командування у Facebook.
Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів.
Доповнення
По двох пунктах управління і і двох складах рашистів на півдні завдали ударів.