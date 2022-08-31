Над Каховським і Антонівським мостами закріпили вогневий контроль - ОК "Південь"

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"Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами", - повідомляє командування у Facebook.

Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів.

Доповнення

По двох пунктах управління і і двох складах рашистів на півдні завдали ударів.