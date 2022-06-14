Над Ивано-Франковской областью сбили российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня над Ивано-Франковской областью силы ПВО сбили российскую ракету. Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня во время воздушной тревоги, которая длилась с 12:41 до 13:54, на территории нашей области силы ПВО сбили российскую ракету. К счастью, обошлось без человеческих жертв и повреждений инфраструктуры. Спасибо ВСУ!" – написала Онищук.
Напомним
Сегодня над Золочевом Львовской области сбили вражескую ракету.
По предварительным данным, ПВО также сработала по нескольким российским ракетам над Тернопольской областью и по одной над Хмельницкой.