За 100 днів повномасштабної війни рф проти України у небі над Львівщиною збили 23 ворожі крилаті ракети.
Львівщина: над Золочевом ППО збила ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Над Золочевом Львівської області сили ППО збили ворожу ракету – уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
Цитата
"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", – написав Козицький.
Нагадаємо