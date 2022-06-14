За 100 дней полномасштабной войны рф против Украины в небе над Львовской областью сбили 23 вражеские крылатые ракеты.
Львовская область: над Золочевом ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Над Золочевом Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету – осколки повредили объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.
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"Над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – написал Козицкий.
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