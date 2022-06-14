Тернопільщина: сили ППО, попередньо, спрацювали по кількох ворожих ракетах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - написав Труш у Telegram.
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