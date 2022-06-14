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19:03 • 12754 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63373 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100292 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78154 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55600 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74650 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67592 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 106009 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тернопольская область: силы ПВО, предварительно, сработали по нескольким вражеским ракетам

Тернопольская область: силы ПВО, предварительно, сработали по нескольким вражеским ракетам

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью, сообщил глава ОВА Владимир Труш, пишет УНН.

Цитата

"По предварительной информации, только что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Труш в Telegram.

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Во Львовской области над Золочевом ПВО сбила вражескую ракету.

В Хмельницкой области глава ОВА заявил, что силы ПВО сбили, предварительно, вражескую ракету.

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