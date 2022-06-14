Тернопольская область: силы ПВО, предварительно, сработали по нескольким вражеским ракетам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью, сообщил глава ОВА Владимир Труш, пишет УНН.
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"По предварительной информации, только что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Труш в Telegram.
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