Тернопольская область: силы ПВО, предварительно, сработали по нескольким вражеским ракетам

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"По предварительной информации, только что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - написал Труш в Telegram.

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