Хмельниччина: голова ОВА заявив, що сили ППО збили, попередньо, ворожу ракету

Цитата

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - написав Гамалій у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Раніше

Про роботу ППО повідомляли голови Тернопільської та Львівської ОВА.