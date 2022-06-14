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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Хмельниччина: голова ОВА заявив, що сили ППО збили, попередньо, ворожу ракету

Хмельниччина: голова ОВА заявив, що сили ППО збили, попередньо, ворожу ракету

Київ • УНН

 • 145567 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час повітряної тривоги на Хмельниччині сьогодні сили протиповітряної оборони збили, попередньо, ворожу ракету, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пише УНН.

Цитата

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - написав Гамалій у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Раніше

Про роботу ППО повідомляли голови Тернопільської та Львівської ОВА.

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