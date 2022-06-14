Хмельниччина: голова ОВА заявив, що сили ППО збили, попередньо, ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час повітряної тривоги на Хмельниччині сьогодні сили протиповітряної оборони збили, попередньо, ворожу ракету, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - написав Гамалій у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Раніше
Про роботу ППО повідомляли голови Тернопільської та Львівської ОВА.