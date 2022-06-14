Хмельницкая область: глава ОВА заявил, что силы ПВО сбили, предварительно, вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сегодня силы противовоздушной обороны сбили, предварительно, вражескую ракету, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, пишет УНН.
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"По предварительной информации, сегодня, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет. В настоящее время осуществляется поиск места падения/обломков сбитой ракеты", - написал Гамалий в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
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