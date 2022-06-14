Тернопільщина: голова ОВА заявив про роботу ППО

Цитата

"Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - зазначив Труш у Telegram.

Раніше

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав не панікувати і бути в укриттях.

Голова Львівської ОВА Козицький також вказав, що працює ППО. І закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях.