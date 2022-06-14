Тернопільщина: голова ОВА заявив про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив про роботу ППО, пише УНН.
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"Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - зазначив Труш у Telegram.
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Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав не панікувати і бути в укриттях.
Голова Львівської ОВА Козицький також вказав, що працює ППО. І закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях.