На Тернопільщині повідомляють про вибухи: голова ОВА закликає не панікувати і бути в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликає не панікувати і бути в укриттях, пише УНН.
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"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - написав Надал у Telegram.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації.
Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - зазначив голова Тернопільської ОВА у Telegram.
Доповнення
Голова Львівської ОВА Козицький вказав, що працює ППО. І закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях.