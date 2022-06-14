В Тернопольской области сообщают о взрывах: глава ОВА призывает не паниковать и быть в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что сообщают о взрывах в Тернопольской области. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призывает не паниковать и быть в укрытиях, пишет УНН.
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"Сообщают о взрывах в Тернопольской области. Позаботьтесь о безопасности", - написал Надал в Telegram.
"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации.
Обо всем сообщим впоследствии, будьте в укрытиях", - отметил глава Тернопольской ОВА в Telegram.
Дополнение
Глава Львовской ОВА Козицкий указал, что работает ПВО. И призвал жителей Львовской области оставаться в укрытиях.