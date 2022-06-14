Тернопольщина: глава ОВА заявил о работе ПВО

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"Тернопольская область. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - отметил Труш в Telegram.

Ранее

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что сообщают о взрывах в Тернопольской области. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал не паниковать и быть в укрытиях.

Председатель Львовской ОВА Козицкий также указал, что работает ПВО. И призвал жителей Львовской области оставаться в укрытиях.