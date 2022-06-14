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Над Івано-Франківською областю збили російську ракету

Над Івано-Франківською областю збили російську ракету

Київ • УНН

 • 554005 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні над Івано-Франківською областю сили ППО збили російську ракету. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури. Дякуємо ЗСУ!" – написала Онищук.

Нагадаємо

Сьогодні над Золочевом Львівської області збили ворожу ракету. 

За попередніми даними, ППО також спрацювала по кількох російських ракетах над Тернопільщиною та по одній над Хмельниччиною.

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