Над Івано-Франківською областю збили російську ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні над Івано-Франківською областю сили ППО збили російську ракету. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук, інформує УНН.
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"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури. Дякуємо ЗСУ!" – написала Онищук.
Нагадаємо
Сьогодні над Золочевом Львівської області збили ворожу ракету.
За попередніми даними, ППО також спрацювала по кількох російських ракетах над Тернопільщиною та по одній над Хмельниччиною.