Над Флоридой неизвестный самолет опасно сблизился с бортом Д.Трампа - ABC News
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во Флориде неизвестный самолет пролетел на очень близком расстоянии от лайнера президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, передает УНН.
Дональд Трамп летел в свой клуб отдыха "Мар-о-Ларго" на выходные. Самолет некоторое время двигался на близком расстоянии параллельно с президентским "Бортом номер 1", хотя должен был держать дистанцию примерно в три морские мили. Кому он принадлежал и куда направлялся, издание не уточняет.
Один из источников ABC News добавил, что пилоты обоих самолетов, летевших параллельно друг другу, поддерживали связь с диспетчерами, чтобы избежать угрозы столкновения.
Издание отмечает, что президентский лайнер Boeing 747 считается "летающим Белым домом", и за воздушным пространством вокруг него тщательно следят.
Проводится расследование, в его рамках могут быть допрошены связанные с ситуацией пилоты и диспетчеры.