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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Флоридой неизвестный самолет опасно сблизился с бортом Д.Трампа - ABC News

Киев • УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во Флориде неизвестный самолет пролетел на очень близком расстоянии от лайнера президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, передает УНН.

Над Флоридой неизвестный самолет опасно сблизился с бортом Д.Трампа - ABC News

Дональд Трамп летел в свой клуб отдыха "Мар-о-Ларго" на выходные. Самолет некоторое время двигался на близком расстоянии параллельно с президентским "Бортом номер 1", хотя должен был держать дистанцию ​​примерно в три морские мили. Кому он принадлежал и куда направлялся, издание не уточняет.

Один из источников ABC News добавил, что пилоты обоих самолетов, летевших параллельно друг другу, поддерживали связь с диспетчерами, чтобы избежать угрозы столкновения.

Издание отмечает, что президентский лайнер Boeing 747 считается "летающим Белым домом", и за воздушным пространством вокруг него тщательно следят.

Проводится расследование, в его рамках могут быть допрошены связанные с ситуацией пилоты и диспетчеры.

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