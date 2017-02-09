Над Флоридою невідомий літак небезпечно зблизився з бортом Д.Трампа - ABC News
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Флориді невідомий літак пролетів на дуже близькій відстані від лайнера президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела, передає УНН.
Дональд Трамп летів в свій клуб відпочинку “Мар-о-Ларго” на вихідні. Літак деякий час рухався на близькій відстані паралельно президентському “Борту номер 1”, хоча повинен був тримати дистанцію приблизно в три морські милі. Кому він належав і куди прямував, видання не уточнює.
Одне з джерел ABC News додав, що пілоти обох літаків, що летіли паралельно один до одного, підтримували зв’язок з диспетчерами, щоб уникнути загрози зіткнення.
Видання зазначає, що президентський лайнер Boeing 747 вважається “літаючим Білим домом”, і за повітряним простором навколо нього ретельно стежать.
Проводиться розслідування, в його рамках можуть бути допитані пов’язані з ситуацією пілоти та диспетчери.