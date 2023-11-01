Над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В небе над Днепропетровской областью уничтожили вражеский беспилотник, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, пишет УНН.
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«Наши защитники превратили еще один российский беспилотник в груду металла. БпЛА сбили над Синельниковским районом”, - говорится в сообщении в Telegram.
Ранее
Воздушные силы писали о работе ПВО по вражескому беспилотнику в Днепропетровской области.
Дополнение
6 человек пострадали из-за утренней атаки рф на Никополь. Один человек погиб. Повреждены аптека, магазины и пятиэтажка.