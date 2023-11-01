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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон

Київ • УНН

 • 135291 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У небі над Дніпропетровською областю знищили ворожий безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, пише УНН.

Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон

Цитата

«Наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу. БпЛА збили над Синельниківським районом”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Раніше

Повітряні сили писали про роботу ППО по ворожому безпілотнику у Дніпропетровській області.

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6 людей постраждали через вранішню атаку рф на Нікополь. Одна людина загинула. Пошкоджені аптека, магазини та п’ятиповерхівка.

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