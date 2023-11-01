Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У небі над Дніпропетровською областю знищили ворожий безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, пише УНН.
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«Наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу. БпЛА збили над Синельниківським районом”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
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Повітряні сили писали про роботу ППО по ворожому безпілотнику у Дніпропетровській області.
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