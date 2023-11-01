Атака рф на Нікополь: кількість травмованих збільшилась до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До 6 людей збільшилась кількість постраждалих через вранішню атаку рф на Нікополь Дніпропетровської області. Одна людина загинула. Пошкоджені аптека, магазини та п’ятиповерхівка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Цитата
«6 людей постраждали через вранішню атаку на Нікополь За уточненою інформацією, поранення також отримали 59-річний чоловік та 46-річна жінка», - написав Лисак у Telegram.
Доповнення
Крім того, за даними Офісу Генпрокурора внаслідок ворожої атаки загинула 59-річна жінка.
Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини.
Раніше
УНН повідомляв про чотирьох постраждалих у Нікополі.