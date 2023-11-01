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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Никополь: количество травмированных увеличилось до шести

Киев • УНН

 • 79133 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН.  До 6 человек увеличилось количество пострадавших из-за утренней атаки рф на  Никополь Днепропетровской области. Один человек погиб. Повреждены аптека, магазины и пятиэтажка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Атака рф на Никополь: количество травмированных увеличилось до шести

Цитата

«6 человек пострадали из-за утренней атаки на Никополь По уточненной информации, ранения также получили 59-летний мужчина и 46-летняя женщина», - написал Лысак в Telegram.

Дополнение

Кроме того, по данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеской атаки погибла 59-летняя женщина.

Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

Ранее

УНН сообщал о четырех пострадавших в Никополе.

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