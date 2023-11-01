У Дніпрі чули звук вибуху: у Повітряних силах повідомляють про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Дніпрі було чутно вибух, повідомляє Суспільне. Повітряні сили пишуть про роботу ППО по ворожому безпілотнику, інформує УНН.
Цитата
«У Дніпрі чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного», - йдеться у повідомлені.
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У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в Дніпропетровській області працює ППО по ворожому БпЛА.
Повітряна тривога пролунала в Харківській, Донецькій та Херсонській областях.