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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В Днепре слышали звук взрыва: в Воздушных силах сообщают о работе ПВО

Киев • УНН

 • 316567 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Днепре был слышен взрыв, сообщает Суспільне. Воздушные силы пишут о работе ПВО по вражескому беспилотнику, информирует УНН.

В Днепре слышали звук взрыва: в Воздушных силах сообщают о работе ПВО

Цитата

«В Днепре слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», - говорится в сообщении.

Ранее

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Днепропетровской области работает ПВО по вражескому БпЛА.

Воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

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