В Днепре слышали звук взрыва: в Воздушных силах сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Днепре был слышен взрыв, сообщает Суспільне. Воздушные силы пишут о работе ПВО по вражескому беспилотнику, информирует УНН.
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«В Днепре слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», - говорится в сообщении.
Ранее
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Днепропетровской области работает ПВО по вражескому БпЛА.
Воздушная тревога прозвучала в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.