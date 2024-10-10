Над Днепропетровской областью сбили 8 "шахедов"

Над Днепропетровской областью за ночь и утро уничтожили 8 вражеских беспилотников типа "Shahed", сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Защитники неба сбили над Днепропетровщиной 8 шахедов. 2 ночью и еще 6 - на утро - написал Лысак.

рф атаковала Украину 8 ракетами и 62 ударными беспилотниками, сбит 41 вражеский дрон