Над Дніпропетровщиною збили 8 "шахедів"
Київ • УНН
Українські захисники успішно знищили 8 ворожих безпілотників над Дніпропетровською областю. Два дрони були збиті вночі, а ще шість - вранці, демонструючи ефективність протиповітряної оборони.
Над Дніпропетровською областю за ніч і ранок знищили 8 ворожих безпілотників типу "Shahed", повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 8 шахедів. 2 вночі і ще 6 – на ранок
рф атакувала Україну 8 ракетами та 62 ударними безпілотниками, збито 41 ворожий дрон10.10.24, 11:24 • 14857 переглядiв