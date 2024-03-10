Над Белгородщиной сбиты два беспилотника
Киев • УНН
Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью ночью, никто не пострадал и не был поврежден.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.
Детали
Попытка атаки была осуществлена ночью с использованием БПЛА самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, накануне, 9 марта, над Белгородской областью было уничтожено не менее четырех беспилотников. Попытки атаки были совершены ночью, днем и вечером.
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