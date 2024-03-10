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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Белгородщиной сбиты два беспилотника

Над Белгородщиной сбиты два беспилотника

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 04:35  •  7196 просмотра

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Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью ночью, никто не пострадал и не был поврежден.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.

Детали

Попытка атаки была осуществлена ночью с использованием БПЛА самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, накануне, 9 марта, над Белгородской областью было уничтожено не менее четырех беспилотников. Попытки атаки были совершены ночью, днем и вечером.

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