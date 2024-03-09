Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены утренними ударами ВСУ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Детали

Мне подтверждают эту информацию написал нардеп в своем телеграм-канале.

Контекст

Прошлой ночью в России зафиксировали атаку почти полсотни дронов. Согласно информации российских Telegram-каналов, удару также подвергся авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, расположенный в городе Таганрог ростовской области.

В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог