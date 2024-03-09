Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены
Киев • УНН
Украинскими ударами были уничтожены Таганрогский авиационный завод и самолет А-50, проходивший там модернизацию.
Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены утренними ударами ВСУ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.
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Контекст
Прошлой ночью в России зафиксировали атаку почти полсотни дронов. Согласно информации российских Telegram-каналов, удару также подвергся авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, расположенный в городе Таганрог ростовской области.
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