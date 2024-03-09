Нардеп: Таганрозький авіазавод та літак А-50, який був там на модернізації — знищені
Київ • УНН
Українськими ударами було знищено Таганрозький авіаційний завод і літак А-50, що проходив там модернізацію.
Таганрозький авіазавод та літак А-50, який був там на модернізації — знищені ранковими ударами ЗСУ. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела, передає УНН.
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Контекст
Минулої ночі у росії зафіксували атаку майже півсотні дронів. Згідно з інформацією російських Telegram-каналів, удару також зазнав авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, що розташований у місті таганрог ростовської області.
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